Matt Bellamy sigue promocionando su nuevo disco, el próximo 9 de noviembre, El grupo desigue promocionando su nuevo disco, Simulation Theory , sin descanso. Aunque aún queda tiempo para que vea la luz, Muse acaban de publicar su quinto adelanto: Pressure . Además, también han hecho públicos los primeros conciertos de la gira en la que se embarcarán con este nuevo disco. incluyen Madrid como la única ciudad española que aparece por ahora, si bien se avanza que próximas citas se confirmarán próximamente, aunque de momento se desconoce fecha del concierto y el recinto en el que finalmente tomará lugar. Las fechas anunciadas son para conciertos en EEUU y Europa,, si bien se avanza que próximas citas se confirmarán próximamente, aunque de momento se desconoce fecha dely el recinto en el que finalmente tomará lugar.

Pressure es el quinto adelanto de su nuevo álbum tras Dig down, Thought contagion, Something human y The Dark side. El correspondiente videoclip, con estética retrofuturista ochentera, contiene guiños a Regreso al Futuro. Ha sido dirigido por Lance Drake y está protagonizado por Terry Crews, Chance Michael y Julia Robinson.