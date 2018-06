Mundial Rusia 2018: Robbie Williams actúa en la ceremonia inaugural

Era uno de sus sueños de niño y lo ha cumplido. El británico Robbie Williams ha sido el encargado de actuar en la ceremonia de inauguración del Mundial de Rusia de 2018 en el Estadio Olímpico Luzhnikí de Moscú. Un pistoletazo de salida a la altura del torneo que estaba a punto de empezar.

Robbie Williams cantó algunas de sus canciones más conocidas como Let me entertain you, Feel, Angels o Rock DJ, que hicieron las delicias de los aficionados que estaban llenando las gradas del estadio. En su actuación lo acompañaron un gran número de acróbatas y bailarines, además de la soprano rusa Aida Garifullina, previo al duelo entre Rusia y Arabia Saudí.

El momento emotivo de la inauguración de #Rusia2018: Robbie williams y Aida Garifullina cantando ‘Angels’ pic.twitter.com/GQKEYfzYRw — Rafael Rivera (@RafaDato2) 14 de junio de 2018

La polémica ha llegado casi al final de su actuación, cuando el británico ha hecho una peineta. Muchos, lo ha tomado como una ofensa y han criticado el gesto a través de las redes sociales, pensando que se trataba de una burla a la competición. Sus fans, en cambio, le han defendido, asegurando que no tenía nada de polémico y que se trataba de “un recurso más” para animar el show. El cantante, por el momento no ha especificado cuáles han sido sus intenciones, aunque algunos creen que podría haberla dedicado a los homófobos.