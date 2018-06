Muere Joe Jackson, el padre de Michael Jackson, a los 89 años

Joe Jackson, el padre de Michael Jackson y creador de los The Jackson Five, ha muerto a los 89 años. Llevaba días hostpitalizado y se encontraba en la última fase de un cáncer que ya no podía ser tratado.

El patriarca fue quien sacó a su familia de la pobreza tras sus humildes comienzos en Gary, Indiana. Primero fue con el grupo The Jackson Five que formaron Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael, dominando las listas de éxito a finales de los 60 y principios de los 70.

Su mano dura, además de su talento para la música y para los negocios, se dejó sentir en las carreras de muchos de sus 11 hijos, pero especialmente en la del Rey del Pop. La relación artística y familiar fue cuando menos complicada si no directamente abusiva tanto física como mentalmente. En una entrevista, Michael Jackson habló del estricto comportamiento de su padre describiendo los insultos y las palizas que recibió de la abusiva disciplina a la que tanto él como sus hermanos fueron sometidos para que dieran lo mejor de ellos. Para 1979, el joven Jackson había despedido a su padre como manager despegando en la meteórica carrera que le llevó a éxitos como Off the Wall y especialmente Thriller. En dicha entrevista, llegó a decir sobre él: “Amo a mi padre, pero no lo conozco”.