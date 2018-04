Miguel Ríos: “Ha costado, pero por fin el rock se considera un clásico moderno”

Si alguien merece el título de ‘Hijo del rock and roll’, ese es Miguel Ríos, uno de los nombres más legendarios de nuestra música que nos visita para presentarnos su nuevo disco y hablar de su dilatada carrera. En este encuentro con sus “mecenas”, como le gusta llamar a los seguidores que desde hace años siguen su música, el rockero afirma que no le gusta sentirse “orgulloso”, porque es una palabra a menudo peyorativa, sino simplemente “contento”.

El legendario rockero ha publicado nuevo trabajo, Symphonic Ríos, fruto de un concierto muy especial en el Palacio de Carlos V de Granada acompañado de la orquesta de la ciudad. “Hasta entonces, el rock nunca había tenido posibilidades de entrar en esos círculos porque era una música impía, pero afortunadamente mucha gente como yo hemos trabajado para que se considere un clásico”, dice Miguel Ríos. “El rock es un género que ha demostrado que muestra las alegrías y penas del ser humano y, lo más importante, ha hecho escuela”, continúa. Nos cita además a los ídolos que tenía desde la infancia, como Elvis Presley y Chubby Checker.

Precisamente, recuerda Miguel Ríos la llegada del rock a España como una “patada en el culo”, como una grandísima fuente de energía, como un despertar en el que el Diana de Paul Anka marcó para el artista un antes y un después en su vida. “Yo no entendía la música, sólo la sentía”, nos cuenta. A pesar de no considerarse cultivado, ha aprendido mucho de algunos grandes: “De Ray Charles he aprendido a no tener envidia, porque no se puede sentir algo así por alguien tan grande”, nos cuenta.

También recordamos con Miguel una de las anécdotas más divertidas de su carrera, cuando casi pierde el famoso Mobile One, el mejor estudio móvil de entonces, con 48 pistas, en el que habían grabado grupos como Supertramp. “El camión salió de Inglaterra y el camión no aparecía… Estaba detenido en la aduana y tuvimos que retrasar la grabación del disco”, nos cuenta.

El rockero por excelencia presentará Symphonic Ríos en las principales ciudades del país, una gira que arrancará en Barcelona en junio. Consulta todas las fechas en su web.