Mick Jagger un “gafe” del mundial de fútbol

El cierre definitivo de una conocida marca de juguetes en Estados Unidos tras 70 años de actividad crea historia. Y es que en mitad de un amargo final, un cliente decidió gastarse un millón de dólares en juguetes para niños sin recursos. Este acto sorprendente nos demuestra una vez más la solidaridad por partes de algunos.

Esta mañana en Wake UP! Inés Vila y Jorge Sánchez han vuelto a su infancia y han preguntado a los oyentes ¿qué juguete o juego de vuestra infancia recuperarías? Hemos hecho memoria juntos de muchos anuncios de televisión de los 80 y dado vida a juguetes que formaron parte de nuestra infancia.

Jorge Sánchez recuerda un coche del gato Isidoro, unos dibujos con los que muchos niños crecimos. Pero si hay una persona del equipo que sigue reclamando aquel entretenimiento de su niñez es Inés Vila, aún busca dónde sus padres escondieron esos zapatos de tacón de color blanco con los que taconeaba con todas sus fuerzas.

Las estrellas del Rock también tienen sus juegos favoritos, aunque no siempre ganan. Que se lo digan a Mick Jagger, el líder de The Rolling Stones, es gran apasionado del fútbol, tiene fama de dar mala suerte a los equipos que apoya. No es la primea vez que apoya a un equipo de fútbol en el mundial y es eliminado. ¿Se ha ganado el cantante el título de “gafe”?

Clicks de Playmobil, muñecas Barbie, el Monopoly, el Tetris, el Trivial o los Lego han formado parte de todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Muchos de estos juguetes continúan presentes ahora en la vida de los más pequeños de casa en versión actualizada.

Jugar al Scalextric en familia, al Conecta 4 o hacer el cubo de Rubick que para muchos quedaba en un intento es algo por lo que casi todos hemos pasado.

