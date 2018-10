Michael Jackson intentó interpretar a James Bond en los ochenta

No contento con haberse erigido como la mayor estrella musical de la década de los ochenta, Michael Jackson se propuso también en aquella época convertirse en una gran figura del cine de acción, encarnando para ello nada menos que al espía británico por excelencia: James Bond.

Eso es lo que se desprende del libro de memorias que acaba de publicar Michael Ovitz, quien fuera uno de los representantes de artistas más cotizados y reputados de la época, en medio de un capítulo lleno de surrealistas anécdotas sobre la estrecha relación que le unía al rey del pop.

“Michael nos reunió en su casa un día y nos dijo que quería ser la gran estrella de una película de acción. Y cuando dijo directamente ‘Quiero interpretar a James Bond’, hice todo cuanto pude para no reírme en su cara. Al final tuvimos que ser sinceros y contestarle: ‘Eres demasiado delgado y una persona muy sensible. No serías creíble interpretando a un bloque de piedra”, reza un extracto del libro. A Ovitz le tocó la tarea de explicarle a la estrella del pop que no era apto para el papel, que ha sido interpretada por siete actores, entre ellos Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

Además del cantante y del autor de tan sorprendentes revelaciones, en el mencionado encuentro también se encontraba el por entonces socio de Ovitz, Ron Meyer, el cual no pudo contener la risa mientras Michael trataba de convencerlos de que era el candidato ideal para dar vida al agente 007 al tiempo que, literalmente, un “chorro de guacamole” amenazaba con mancharle la cara.