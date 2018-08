Michael Jackson cumpliría 60 años: ocho curiosidades que (quizá) no sabías sobre él

Ya hace nueve años que perdimos para siempre al Rey del Pop. Sin embargo, la influencia Michael Jackson sigue muy presente y, su vida, muy intensa, dio para muchos capítulos. Hace 60 años nació en los suburbios de una ciudad de Indiana y, gracias a su talento, llegó a lo más algo del mundo de la música. Recordamos cinco curiosidades que, tal vez, no sabías acerca de una de las leyendas absolutas del pop.

1. No, no inventó el ‘moonwalk’. Su baile, el que más se le asocia a lo largo y ancho de mundo, a pesar de todo lo que se ha repetido, no fue inventado por Michael Jackson. La primera vez que lo llevó a cabo fue en mayo de 1983, en un especial de televisión junto a sus hermanos ante una audiencia estimada de 47 millones de personas. El evento es recordado especialmente por la interpretación de ‘Billie Jean’, con su chaqueta de lentejuelas y su guante de golf con diamantes, y en este contexto debutó con su baile estrella. Fue tiempo después cuando le confesó a Oprah Winfrey que el baile fue inspirado en los niños negros de los suburbios de su ciudad natal, que ahí era donde había grandes y verdaderos bailarines.

2. Una de las mayores consecuencias de su popularidad a nivel de merchandising fue la comercialización de Moonwalker, el primer videojuego oficial basado en un artista. Fue lanzado por Sega, y en él se enfrenta a bandas de gánters con sus reconocibles pasos de baile para salvar a niños secuestrados. Hay que destacar el cameo de su mascota, el chimpancé Bubbles, al que salvó de un centro de investigación contra el cáncer, gracias al cual se convierte en un poderoso y sofisticado robot.

3. Siguiendo con esa fiebre de comercializar productos relacionados con él, también salío al mercado su propio perfume. Hoy en día es muy habitual que los artistas lo hagan, pero en este caso, la empresa que lo hizo, con motivo de su muerte, lo creó a partir de una muestra de ADN que pertenecía al cantante. Esta compañía, My DNA Fragrance, también cuenta con las fragancias de otras estrellas como Elvis Presley, Marilyn Monroe, Napoleón Bonaparte o Eduardo IV.

4. En 1982, Jackson incluyó la canción ‘Someone in the dark’ en el audiolibro de la película E.T., el extraterrestre, y acabó recibiendo por ello un premio Grammy al Mejor Álbum para niños. Además, contenía un libro de cuentos, que permite a los oyentes leer junto con Michael Jackson cómo narra la historia de E.T. y la visita extraterrestre a la Tierra. El libro contiene una fotografía de las manos de E.T. en los hombros de Jackson, mientras que uno de los dedos extraterrestres se ilumina.

5. Su riqueza, en gran parte, se debe a que ganó millones de discos, pero también tenía otra importante fuente de ingresos. Jackson ganó mucho dinero a través de la compra de derechos de canciones de otros artistas. Su gran inversión fue adquirir el catálogo de los Beatles en 1985. Curiosamente, fue Paul McCartney quien le enseñó las ventajas de este negocio. Billboard asegura que Michael compró el catálogo de ATV por 47,5 millones de dólares en 1985. Este incluía a artistas como Bruce Springsteen, Rolling Stones, Elvis y canciones de Lennon-McCarthy para The Beatles.

6. Michael Jackson cuenta con dos estrellas en el Paseo de la fama de Hollywood. Una como solista y otra junto al grupo ‘The Jackson 5’.

7. Es considerado a día de hoy por el libro Guinness de los récords como el artista que más obras benéficas ha realizado en la historia: más de 300 millones de dólares repartidos entre 39 organizaciones caritativas.

8. Algunos de los movimientos de sus bailes parecen desafiar las leyes de la gravedad. Y uno de los más famosos es su movimiento en el vídeo musical de 1987 Smooth Criminal, donde se inclina 45º hacia adelante, con su cuerpo recto como una barra y sus zapatos descansando sobre el escenario. El artista logró aumentar el ángulo de su inclinación gracias a unos zapatos especiales. Este calzado tenía una hendidura en forma de V en cada taco, que se encajaba en un clavo que sobresalía del suelo.