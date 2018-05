Metallica se atreve a versionar ‘Dancing Queen’ de ABBA

No es la primera vez que ocurre. Metallica siempre se lanza a sorprender a sus fans en sus conciertos con versiones de míticos temas del lugar donde actúan. Tras atreverse a versionar The Final Countdown de Europe o Take on Me de A-ha, aún continúan sorprendiéndonos durante sus giras. En esta ocasión, Kirk Hammet y Robert Trujillo ofrecían un concierto de Metallica en tierras suecas y se lanzaron a interpretar una versión de la conocidísima Dancing Queen, tema de ABBA que fue todo un éxito en los setenta.

Precisamente hace unos días conocíamos la noticia de que ABBA estaba grabando dos nuevas canciones y preparan una gira en la que serán avatares de los miembros del grupo original quienes interpreten los temas.