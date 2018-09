Metallica lanza su propio whisky tratado con ondas de sonido

Lo nuevo de Metallica no es un álbum, y es que musicalmente aún siguen y seguirán durante el próximo año presentando en directo por todo el planeta las canciones de su más reciente entrega, Hardwired… To Self-Destruct, editada en noviembre de 2016.

Ahora la banda californiana se adentra en el negocio de las destilerías y lanza su propio licor, llamado Blackened American Whiskey en honor de una de las canciones de su álbum de 1988 …And Justice for All. “El objetivo final es hacer un whisky que se ajuste a la experiencia de Metallica y se distinga de todos los demás”, destaca la banda.

“Estamos increíblemente emocionados y súper orgullosos de presentar Blackened American Whiskey. Obviamente, no vamos a poner una etiqueta de Metallica en un whisky mediocre ya existente, así que hemos estado trabajando en esto los últimos años supervisando cada detalle con cuidadosa precisión”, explica el grupo en su web oficial.

Metallica se ha unido en este proyecto con Dave Pickerell, un reputado destilador, para ofrecer una mezcla de bourbons, centenos y whiskies de toda Norteamérica, destilados “en barriles negros de brandy e inundados con ondas de sonido de bajo hercio, tan intensas que en realidad mejoran la interacción molecular, y el whisky en sí mismo”. La banda llama al tratamiento pendiente de patente Black Noise y lo explica aún más: “Colaboramos durante mucho tiempo con Meyer Sound, que diseñó un subwoofer patentado que amplifica las ondas de sonido de baja frecuencia. Así nació el proceso de mejora sonora que llamamos Black Noise. Un proceso fascinante, con listas de reproducción asombrosas que creemos ayudan a dar forma al sabor del whisky”.

It comes alive! 🥃 #blackenedwhiskey @blackenedamericanwhiskey Una publicación compartida por Metallica (@metallica) el 29 de Ago de 2018 a las 6:00 PDT

Cada botella de Blackened se venderá acompañada por una playlist y podrá comprarse en tiendas, bares y restaurantes cercanos a los próximos conciertos del grupo por Estados Unidos durante el otoño.