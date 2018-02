Metallica gana el premio Polar, considerado el Nobel de la música

Fundado por Stig Anderson, representante de la banda sueca ABBA, el premio Polar se ha convertido en un codiciado galardón tanto en la música clásica como popular, considerado de alguna manera como un equivalente al Nobel. “Recibir el Premio de Música Polar es algo increíble”, dijo el batería y cofundador de Metallica, Lars Ulrich, en un comunicado publicado en el sitio web de la banda.

“Desde la agitación emocional de Wagner y los cánones de Tchaikovski nadie había creado música tan física y furiosa y, aun así, tan accesible“, señaló el fallo, que destaca la virtuosidad y el uso de ritmos extremadamente acelerados del grupo. Metallica “ha llevado la música rock a sitios adonde nunca había llegado”, permitiendo que “tanto la habitación de un adolescente como un salón de conciertos se transformen en un Valhalla”, a través de discos que han ayudado a millones de personas a convertir su sentido de alienación en “un superpoder”.

On June 14th we will receive Sweden’s @PolarMusicPrize which awards two laureates in celebration of music in all its various genres. Honorees receive one million SEK which we will donate to @AWMHFoundation. We are truly humbled & inspired to be recognized in this manner! pic.twitter.com/oXkHySzah1

— Metallica (@Metallica) 14 de febrero de 2018