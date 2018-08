El memorable selfie de los hijos de John Lennon y Paul McCartney

Como dos gotas de agua: Sean Ono Lennon y James McCartney son hijos de los ex Beatles John y Paul, y no hace falta explicar quién es quién en la fotografía.

Peekaboo… Una publicación compartida por Sean Ono Lennon (@sean_ono_lennon) el 13 de Ago de 2018 a las 7:52 PDT

Más de 60 años después de que los miembros de los Beatles se conocieran, los hijos de Lennon y McCartney han aparecido juntos en una fotografía que el joven Lennon subió a su cuenta de Instagram. Con el título ‘Peekaboo’, algo parecido a ‘cucú’, Sean Ono Lennon a la izquierda, realiza la fotografía mientras James McCartney mira a la cámara y sostiene una guitarra.

La fotografía acumula más de 40.000 ‘me gusta’ y contiene cientos de comentarios de seguidores que se alegran del gesto del hijo de Lennon. ‘Igual que sus padres‘, ‘Let it be de nuevo‘ o ‘Es una locura. Qué foto tan buena. ¿Para cuándo la música?‘, son algunos de los textos que los seguidores han querido compartir en Instagram.

No es la primera vez que Lennon aparece en alguna imagen con hijos de otros Beatles. El año pasado lo hacía con la diseñadora de moda y hermana de James, Stella McCartney.