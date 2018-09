El mejor tributo a Queen y GUN, en Sevilla

La banda número 1 de tributo a Queen del mundo, reconocida internacionalmente, festeja 20 años de carrera, y por ello, presenta su show más ambicioso. God Save The Queen nos hará vibrar a todos emulando el concierto más importante de Queen y su última actuación en vivo, Wembley’ 86.

El mejor tributo al grupo británico Queen llega a Sevilla. Será el 20 de octubre en el auditorio Rocío Jurado. Ya puedes conseguir las entradas.

Para quienes no pudieron estar presentes en Wembley, esta es una perfecta segunda oportunidad de revivirlo, recreando el espectáculo, y a la vez logrando transmitir esa emoción, de estar ante el considerado ‘mejor vocalista de todos los tiempos’. Pablo Padín, en el rol de Freddie Mercury, impresiona con su parecido vocal y físico, logrando lo que ningún otro tributo ha logrado.



Además, les acompañará la mítica banda escocesa GUN, con quienes tendremos el placer de revivir los éxitos como Steal your fire o Word up entre otros. Con ellos podremos, sin duda, volver a vibrar con Better days, como esta actuación que nos dejaron en su visita a M80.