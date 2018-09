El mejor homenaje a Dire Straits llega a Madrid

El mejor espectáculo homenaje a Dire Straits llega a Madrid en octubre dentro de su gira Europea 2018. bROTHERS iN bAND está considerado como el mejor espectáculo homenaje internacional a Dire Straits y llegará el 27 de 0ctubre a La Riviera de Madrid.

La formación repasará lo mejor de la discografía del mítico grupo con una puesta en escena única. Madrid será por tanto una de las paradas obligadas dentro de una gira que recorrerá España, Francia , Alemania, Portugal y Luxemburgo.

bROTHERS iN bAND está formado por nueve músicos que interpretan los grandes éxitos de la banda inglesa entre los años 1978 y 1991, alcanzando un nivel de recreación tan sobresaliente que el propio Guy Fletcher, teclista de la banda original y Mark Knopfler desde 1984, llegó a confundir con el grupo original en un concierto en Granada:

Con The Very Best of dIRE sTRAITS, la banda tributo nos trasladarán en su particular máquina del tiempo a través de un repertorio seleccionado con esmero, recopilación que pertenece ya a la memoria colectiva de varias generaciones, con un amplio catálogo que revivirá el sonido limpio y cristalino de Down to the Waterline, el antológico riff de Money For Nothing, pasando por clásicos como Sultans of SwingoTelegraph Road entre muchos otros.