Más de 5.000 toledanos celebran el aniversario de M80 Radio

Más de 5.000 personas disfrutaron este sábado en el Recinto Ferial ‘La Peraleda‘ de Toledo, del concierto ‘25 Aniversario M80 Radio‘. Un evento organizado por M80 Radio y con el patrocinio del Ayuntamiento de Toledo, dentro de La Feria y Fiestas 2018.

Los toledanos ‘Triángulo Inverso‘ fueron los encargados de abrir este concierto aniversario, muy agradecidos por poder tocar en casa y presentar parte de los temas que componen su primer gran trabajo discográfico.

Como plato fuerte de la noche, se pudo disfrutar del concierto de ‘Elefantes‘. Un directo ‘apoteósico‘, donde no faltaron temas como ‘Azul‘, ‘Isabel‘, ‘Que yo no lo sabía‘ o ‘Cada Vez‘. Pero también versiones de ‘Te quiero‘ de José Luis Perales o un ‘guiño‘ a la música de los años sesenta que ha influenciado su nuevo disco como es ‘Black is Black‘ de Los Bravos.



Como broche final al evento, nuestro compañero Juan Pablo Jiménez, realizó una sesión con la mejor música de todos los tiempos.

Aquí tienes una fotogalería del evento.