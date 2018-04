Martin Luther King: ocho canciones que se inspiraron en su sueño

Fue uno de los mayores iconos del siglo XX gracias a su incansable lucha por los derechos civiles de los afroestadounidenses. En 1963, Martin Luther King pronunció un discurso memorable que inició con la frase I have a dream. Cuatro palabras que dieron identidad al movimiento en favor de los derechos civiles de los negros.

Su asesinato el 4 de abril de 1968 es uno de los magnicidios más relevantes de la historia, y se lamentó a lo largo y ancho del mundo, también en el mundo de la música con canciones reivindicativas.

House burning down, de Jimi Hendrix

El día que mataron a Martin Luther King, Jimi Hendrix tenía programados dos conciertos y solo dio uno, en el que le dedicó una canción, House burning down, que escribió especialmente para él. de Incluida en Electric Ladyland, detalla su reacción ante la muerte del activista y los disturbios posteriores. Hendrix estaba bajo la presión de amigos asociados con las Panteras Negras para llevar a cabo una acción violenta tras el asesinato de King. A pesar de que donó dinero a las Panteras, Hendrix siguió siendo un defensor de la no violencia.

Pride (In The Name Of Love), de U2

Si había alguna duda de que Martin Luther King Jr. es el tema de Pride (In The Name Of Love), la letra de Bono a los tres minutos da en el clavo: “Early morning, April 4/Shot rings out in the Memphis sky/Free at last, they took your life/They could not take your pride.” Poco importa que el grupo situara el suceso por la mañana, cuando en realidad sucedió por la tarde.

Why (the King of love is dead), de Nina Simone

La cantante estaba totalmente ligada a la lucha que persiguió Martin Luther King. Tal era la vinculación que se marchó de los Estados Unidos tras su asesinato. Sin embargo, no solo salió del país que la vio nacer sino que también hizo su particular homenaje con el tema Why (the King of love is dead). Un tributo que hacía visible aún más el grave problema que existía en torno al conflicto racial que se vivía en su país, sobre todo, pero que también se palpable en partes del resto del mundo.

Wake Up, de Rage Against the Machine

La canción también hace referencia a figuras afroamericanas dirigidas por el gobierno, como Malcolm X y Martin Luther King, yendo más allá, diciendo que el gobierno organizó sus asesinatos. El tema, de 1992, apuntaba que a King lo quitaron de en medio porque “habló de Vietnam” y “devolvió el poder a los pobres”.

If I can dream, de Elvis Presley

Tan solo dos meses después del asesinato, una figura en apariencia alejada, Elvis Presley, grabó If I can dream, canción de Walter Earl Brown que honró a King y al sueño que un día enarboló en su discurso más famoso. Se cuenta que Elvis, que vivía en Memphis, donde tuvo lugar el asesinato, quedó desolado por la tragedia y que rompió a llorar viendo la transmisión del funeral por televisión.

Happy Birthday, de Stevie Wonder

Stevie Wonder también se manifestó a favor de las reivindicaciones raciales a través de la música. Compuso Happy Birthday en 1981 para King como parte de una campaña para conseguir que su cumpleaños fuera considerado fiesta nacional, objetivo que se consumaría seis años después.

One vision, de Queen

Freddie Mercury aludía en este tema a “un hombre, un objetivo, una misión” y se preguntaba “mira qué han hecho con mi sueño”, frases que, según señalaría el batería del grupo, Roger Taylor, se referían a Martin Luther King.

Like a King, de Ben Harper

Esta canción, perteneciente al debut de Ben Harper en 1994, Welcome to the Cruel World, es una canción folclórica muy arraigada con una sólida posición política. Like a King dibuja paralelismos entre Martin Luther King y Rodney King, una víctima en los años 90 de casos de brutalidad policial. La postura de Harper sobre el asunto es fácilmente discernible: “El sueño de Martin”, afirma, “se ha convertido en la peor pesadilla de Rodney”.