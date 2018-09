Mark Knopfler anuncia nuevo disco y estrena un adelanto: ‘Good on you soon’

Mark Knopfler lanza su noveno álbum de estudio en solitario. Será el 16 de noviembre de 2018 y se llamará Down The Road Wherever. El artista ya ha desvelado el primer single de su primer álbum desde 2015: Good on you soon.

Inspirado en una gran variedad de temas, incluyendo sus principios con Dire Straits, Mark tiene vuelve con su habitual ojo de poeta para narrar los detalles que dotan a sus canciones de una geografía psicológica única y su cálido tono vocal del noreste, además de su melódica, rica y diestra manera de tocar la guitarra que siguen tan apabullantes como siempre.

Knopfler ya declarado sobre este esperado regreso: “Recuerdo que mi compañero Chet Atkins dijo una vez que consiguió salir de la pobreza canción a canción y se me quedó grabado. Llegas a una edad en la que ya has escrito muchas canciones, ‘Down The Road Wherever’ parece ser apropiado porque es lo que siempre he hecho. Siempre he intentado hacer discos manteniendo mi propia geografía en las canciones.”

Knopfler ha reunido al mismo grupo de grandes músicos con los que lleva colaborando estos pasados años, añadiendo un par de caras nuevas. Siempre animándolos a que pongan su sello sin interferir en la esencia de la canción. Down The Road Wherever será el sucesor de Tracker, su anterior disco que estudio, que lanzó en 2015. En este tiempo, además, el artista se encargó de la banda sonora instrumental de la película Altamira, que lanzó junto a la percusionista escocesa Evelyn Glennie para poner música a la película protagonizada por Antonio Banderas sobre el descubrimiento de esta cueva.