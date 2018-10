Mark Knopfler anuncia gira en España en 2019

Mark Knopfler, uno de los artistas más aclamados y exitosos de todos los tiempos, anuncia una nueva gira mundial con su banda para 2019. La gira Down The Road Wherever tendrá su punto de partida en Barcelona en abril y continuará por toda Europa antes de dar el salto a Estados Unidos.

Tendremos oportunidad de ver de nuevo a Mark Knopfler en concierto, y estas son las fechas:

25 de abril – Palau Sant Jordi de Barcelona

26 de abril – Plaza de Toros de Valencia

28 de abril – WiZink Center de Madrid

29 de abril – Plaza de Toros de Córdoba

3 de mayo – Coliseum de A Coruña

5 de mayo – Navarra Arena en Pamplona

Las entradas para la gira de Mark Knopfler en nuestro país se podrán adquirir a partir de las 10:00 del martes 6 de noviembre.

El ex líder de Dire Straits lanzará su noveno álbum de estudio bajo el título Down The Road Wherever el 16 de noviembre, y siempre ha visto las giras como una parte integral del proceso de lanzamiento de un álbum, pasando de la composición a la grabación y terminando en la carretera, tocando sus éxitos de siempre y sus nuevos temas. Dice Mark: “Mis canciones están hechas para ser tocadas en vivo. Me encanta todo el proceso, escribirlas solo y luego grabarlas con la banda, pero sin duda, la mejor parte es tocarlas en directo para el público. Disfruto de esa experiencia, viajar de ciudad en ciudad e interactuar con todo el mundo es un placer absoluto. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento”.

El artista ya ha desvelado el single de su primer álbum desde 2015: Good on you soon.