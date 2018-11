Maratón de vídeos raros e inéditos en el canal de Youtube de Prince

Con el inesperado lanzamiento de tres antiguos vídeos de Prince, Rock and Roll is alive! (and it lives in Minneapolis), Endorphinmachine y Dolphin, la discográfica de Prince ha anunciado el estreno digital de 20 clips musicales que fueron parte de su discografía entre 1995 y 2010 y que nunca antes habían sido mostrados en versión digital.

Con el primer lanzamiento ya realizado el 2 de noviembre, el canal oficial de YouTube del artista ha comenzado una especia de maratón donde, cada fin de semana hasta el 14 de diciembre, compartirá uno o más vídeos de antiguos de diferentes singles de Prince. Entre ellos, Call my name, Somebody’s somebody, Interactive, y otros temas presentes en discos y compilaciones de esos años.



Los vídeos ya publicados son un ejemplo de la rareza de estos clips “desaparecidos”. La versión audiovisual de Endorphinmachine, de su disco de 1995, The gold experience, fue un adelanto musical que estuvo disponible dentro de un CD-ROM interactivo que Prince estrenó un año antes, y que solo pudieron ver quienes lograron encontrar el tesoro musical mientras navegaban en el juego.



Por otro lado, Rock and Roll is alive! (and it lives in Minneapolis) fue un single (parte B de la canción Gold) que solo se mostró como parte del especial Love 4 One Another en enero de 1997 y nunca más fue exhibido. La canción es descrita en el canal de YouTube como una broma entre Prince y Lenny Kravitz después de que este último lanzara Rock and Roll is dead.



Estos y otros vídeos de los singles de sus álbumes Emancipation(1996), Crystal ball (1998), Chocolate invasion (2004), Musicology (2004), 3121 (2006), Planet Earth (2007), LOtUSFLOW3R/MPLSoUND (2009) y el compilado Rave un2 the joy fantastic (2001) serán subidos en las próximas semanas.