Manic Street Preachers estrenan ‘Hold Me Like A Heaven’

Los galeses Manic Street Preachers tienen nuevo vídeo, Hold Me Like A Heaven. La canción es el último single extraído de su recién publicado álbum, Resistance Is Futile.

Según han comentado los propios Manics, los temas principales del disco son la memoria y la pérdida, la historia olvidada y la realidad confusa y el arte como “lugar de escape e inspiración”. En cuanto al sonido, el grupo comenta que se trata de un álbum “obsesivamente melódico” y muy relacionado con “la cándida energía” de su debut Generation Terrorists y el toque orquestal de Everything Must Go.