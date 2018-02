Manic Street Preachers anuncian nuevo disco lleno de “melancolía en pantalla grande”

La banda galesa vuelve a la actualidad musical publicando International Blue, su primer single en cuatro años. La canción pertenece a Resistance Is Futile, su nuevo disco, disponible el 13 de abril. El single se trata de una canción sin filtros, con la marca indiscutible de Manic Street Preachers. Inspirada en la ciudad de Niza en invierno y la obra del artista francés de Nouveau realisme Yves Klein, la canción se construye en base a un riff colosal que recuerda a los álbumes clásicos de la banda Generation Terrorists y Everything Must Go. La letra de la canción acusa a su destinatario de “mentir”, se pregunta si “vivimos en el pasado” y sentencia: “ya no distingo mi derecha de mi izquierda”.

El principal compositor y guitarrista de la banda, Nicky Wire, ha hablado en una entrevista sobre Resistance Is Futile. “Hay un sentimiento distópico en muchas cosas. He estado bloqueado un poco en encontrar una inspiración. No quiero ser acribillado en un vacío del cual no puedo explicar”, explica Wire. Coincidiendo con el lanzamiento de Resistance Is Futile, la banda acaba de anunciar la gira más grande que han hecho por Reino Unido en más de diez años.

Este nuevo adelanto de la banda se suma a Distant colours, un primer single que presentaron hace unas semanas. y que confirma que el disco está basado en “melancolía en pantalla grande”.