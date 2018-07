Mad Cool 2018: guía práctica con todo lo que necesitas saber

La cuenta atrás llega a su fin. Mad Cool Festival está a punto de celebrar su tercera edición con el reto de seguir siendo el festival más importante del país. Los días 12, 13, y 14 de julio, en un nuevo espacio completamente reformado y adaptado, grandes nombres del panorama musical como Depeche Mode, Arctic Monkeys, Jack Johnson, Pearl Jam, Franz Ferdinand o Snow Patrol se darán cita en este evento imprescindible para los amantes de la música en directo.

¿Cuáles son los horarios y los escenarios?

El festival contará con un total de siete escenarios (dos más que en 2017) y son: Mad Stage, Cool Stage, Koko Stage, Madrid Radio Station Stage, The Loop, Mondo Sonoro Stage y Thunder Bitch Stage. Artic Monkeys, Pearl Jam, Queens Of The Stone Age, Depeche Mode o Massive Attack encabezan un cartel con 121 artistas de primera línea nacional e internacional, entre los que se incluyen nombres como Tame Impala, Nine Inch Nails, Massive Attack, Dua Lipa, Franz Ferdinand, Kasabian, Underworld, Snow Patrol, Justice, Post Malone, Alice In Chains, Iván Ferreiro, Fleet Foxes, Richie Hawtin o MGMT.

Consulta toda la información sobre Mad Cool 2018 aquí.

¿Cómo puedo llegar a Mad Cool?

Mad Cool Festival 2018 cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para hacer que tanto la llegada al recinto y el regreso a casa de los asistentes se produzca de la forma más cómoda posible. La Línea 8 de Metro permanecerá abierta toda la noche durante los tres días del festival. Estará habilitado el tramo entre las estaciones Feria de Madrid y Nuevos Ministerios, sin paradas intermedias. Además, la frecuencia de trenes será de cinco minutos. Recomendamos a todos los asistentes al festival que adquieran su tarjeta de transportes con antelación en cualquier estación de la red de Metro de Madrid.

Por otra parte confirmamos también la ampliación del servicio de autobuses, que incluirán dos rutas distintas. Ambas comenzarán su servicio a las 2:00 y saldrán del recinto, una directamente hasta la Plaza de Colón y otra hasta la Plaza de Castilla. Puede reservar tu plaza pinchando en este enlace. Los tickets de autobús también se podrán adquirir en taquillas y en el Punto Info dentro del festival.

Con respecto a la red de Cercanías Renfe, si bien no aumentará la frecuencia de los trenes, si que aumentará el número de vagones. Además ampliará su servicio a hasta las 2:00, sólo para llegar al recinto del festival.

El Espacio Mad Cool cuenta con dos accesos: uno en la Avenida de Alejandro de la Sota y otro a través del recinto ferial de IFEMA (especialmente habilitado para el festival).

Metro

LÍNEA 8. Estación Feria de Madrid.

Horario 24 horas.

Distancia al recinto desde la estación: 16 minutos a pie.

Cercanías Renfe

LÍNEAS C-1 Y C-10. Estación Valdebebas.

Horario: 5:30 – 23:00.

Distancia al recinto desde la estación: 14 minutos a pie.

Autobús

LÍNEA 174. Plaza de Castilla – Valdebebas.

Parada: Av. Juan Antonio Samaranch.

Horario: 06:00 a 23:10.

Distancia al recinto desde la parada: 20 minutos a pie.

LÍNEA 171. Mar de Cristal -Valdebebas

Parada: Av. Juan Antonio Samaranch.

Horario: 06:30 a 23:30.

Distancia al recinto desde la parada: 20 minutos a pie.

LÍNEA 122. Avenida de América – Feria de Madrid.

Parada: Feria de Madrid.

Horario: 06:00 a 23:10.

Distancia al recinto desde la parada: 17 minutos a pie.

Taxi

Punto de llegada: Avenida de las Fuerzas Armadas.

Distancia al recinto desde la parada: 10 minutos a pie.

Uber

Punto de llegada: Parking IFEMA.

Distancia al recinto desde el punto de llegada: 8 minutos a pie.

¿Qué se podrá comer en Mad Cool?

Las 80.000 personas que asistirán diariamente a Mad Cool Festival 2018 tendrán la posibilidad de acceder a una amplia y variada oferta gastronómica. En esta nueva edición, el festival madrileño se traslada a un nuevo y amplio recinto, el Espacio Mad Cool (Valdebebas-Ifema), que duplicará su oferta gastronómica proponiendo una selección total de 14 food trucks y 17 stands de comida. Una selección para todos los perfiles, incluyendo, por supuesto elaboraciones veganas, vegetarianas y aptas para celíacos e intolerantes a la lactosa.

Entre el total de las 31 propuestas, encontramos una gran diversidad gastronómica procedente de diferentes rincones del mundo -italiana, americana, mexicana, asiática…-, sin descuidar las opciones nacionales de los diferentes puntos de la geografía española. Se podrá disfrutar de las mejores y más típicas tapas, bocadillos de calamares o pinchos de tortilla, además de carnes con denominación de origen y arroces.

¿Habrá fuentes en el Mad Cool?

En el Espacio Mad Cool podrás encontrar multitud de barras repartidas por todo el recinto, en las que podrás adquirir todo tipo de bebidas, incluida cerveza sin gluten. Igualmente, dispondrás de fuentes de agua potable en uno de los puntos centrales del recinto. A pesar de no poder introducirse comida ni bebida del exterior, se permitirá el acceso al recinto exclusivamente con botellas de agua de no más de 33cl y sin tapón.

¿Cómo se podrán pagar la bebida y comida? ¿Habrá tokens?

El método de pago será el tradicional, se podrá pagar en todas las barras, food trucks y stands: con efectivo o tarjeta.