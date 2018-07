Mad Cool 2018: así lo viviremos en M80

La cuenta atrás llega a su fin. Mad Cool Festival está a punto de celebrar su tercera edición con el reto de seguir siendo el festival más importante del país. Los días 12, 13, y 14 de julio, en un nuevo espacio completamente reformado y adaptado, grandes nombres del panorama musical como Depeche Mode, Arctic Monkeys, Jack Johnson, Pearl Jam, Franz Ferdinand o Snow Patrol se darán cita en este evento imprescindible para los amantes de la música en directo.

Un año más, en M80 acompañaremos a Mad Cool en estos intensos días desde el propio festival con una programación especial y conexiones en directo con Mónica Ordóñez desde nuestro set, situado en el corazón del recinto y muy cerca de uno de los emblemas del mismo: la noria.

(Pincha en la imagen para ampliarla)

El festival contará con un total de siete escenarios (dos más que en 2017) y son: Mad Stage, Cool Stage, Koko Stage, Madrid Radio Station Stage, The Loop, Mondo Sonoro Stage y Thunder Bitch Stage.

Artic Monkeys, Pearl Jam, Queens Of The Stone Age, Depeche Mode o Massive Attack encabezan un cartel con 121 artistas de primera línea nacional e internacional, entre los que se incluyen nombres como Tame Impala, Nine Inch Nails, Massive Attack, Dua Lipa, Franz Ferdinand, Kasabian, Underworld, Snow Patrol, Justice, Post Malone, Alice In Chains, Iván Ferreiro, Fleet Foxes, Richie Hawtin o MGMT.

Consulta toda la información sobre Mad Cool 2018 aquí.

