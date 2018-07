Mad Cool 2018: así lo vivimos

Han sido tres días intensos, donde la música en directo y las buenas sensaciones han sido las protagonistas. La tercera edición de Mad Cool Festival ha finalizado con récord de asistentes (80.000 diarios) y grandes conciertos con los que hemos disfrutado sin parar.

La apoteosis de Pearl Jam

Conforme iban transcurrido las horas, el alcohol y la música, con agentes balsámicos como Eels, Leon Bridges o Tame Impala, el espíritu de festival y las ganas de disfrutar han terminado imponiéndose a tiempo para que antes de la medianoche arrancara el concierto estrella: Pearl Jam. Los de Seattle llegaban a Madrid 11 años después de su última visita a la región y no dejaron indiferente a nadie.

Durante el show, Eddie Vedder reflejaba un aparente empeño por dar lo máximo, ya fuese articulando las cuerdas o la garganta, y su empeño por chapurrear el español se ha ganado del todo a la concurrencia cuando, botella en mano, ha lanzado “un brindis por la primera noche de festival” para celebrar que, como le habían adelantado, “habría mucha gente loca” con ellos.

La noche de Arctic Monkeys

El grupo más esperado de la segunda jornada era Arctic Monkeys. Los británicos son la sensación actual del rock a pesar (o precisamente) por el giro estilístico dado en su sexto disco, Tranquility Base Hotel & Casino, en el que dejan atrás sus pegadizos estribillos y sus guitarrazos con su líder Alex Turner convertido en un crooner decadente de Las Vegas.



En el segundo escenario ya están Franz Ferdinand montando su habitual fiesta. Los de Alex Kapranos saben cómo animar cualquier lugar y, aunque en los últimos meses se han dejado ver muchísimo por escenarios españoles, la respuesta del público es siempre entusiasta. No ocurrió lo mismo con Massive Attack, que tenían que tocar a la misma hora en otro escenario… pero los de Bristol mantuvieron al público esperando durante cerca de dos horas para finalmente no salir a escena. Según la organización, se trató de una decisión unilateral de la banda “achacando que el sonido del escenario donde en ese momento actuaba Franz Ferdinand molestaba para la realización de su show”.

La rebelión de Queens Of The Stone Age

La última velada tampoco estuvo libre de anécdotas, protagonizada la más sonada por el cantante de Queens Of The Stone Age. Josh Homme invitaba al público a saltar las vallas y colarse en la zona vip durante su actuación, viéndose el equipo de seguridad obligados a abrir el área restringida del escenario. “Seguridad, será mejor que dejéis entrar a esa gente. No tocaré hasta que los dejéis entrar… será mejor que los dejéis entrar, porque trabajáis para mí esta noche”, defendía el cantante que continuaba con un rotundo: “Saltad las vallas”.



Tras la banda americana llegaba el turno de uno de los grupos más esperados del festival, Depeche Mode, que repasaron sus éxitos consiguiendo aglutinar al festival entero. La encargada de poner el broche de oro a Mad Cool y conseguir que el festival acabase bailando fue Dua Lipa. La cantante internacional cantó todos sus éxitos y demostró sobre el escenario que combina a la perfección voz y espectáculo.

Ya disponible el abono de 2019

Con la edición de 2018 aún sin finalizar, ya se puede adquirir el abono de Mad Cool Festival 2019 a un precio reducido de 135€ (precio final 145€ +gastos de distribución). Entre los primeros 3.000 códigos vendidos, además, sortean 50 tarjetas de socio. Los poseedores de la tarjeta podrán beneficiarse de diferentes ventajas y descuentos.