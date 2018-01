M80 Radio cumple 25 años con una programación especial y la mejor música

El 18 de enero de 1993 nació la emisora que introdujo en las ondas españolas la mejor música del pop y rock de las últimas décadas. Este jueves 18 se inicia la celebración del 25 aniversario de la cadena con una programación especial que repasará sus 25 de años de historia y la mejor música de los 70 hasta la actualidad. El programa despertador, dirigido por Jorge Sánchez Wake UP! (de 6 a 10 de la mañana) asomará míticos programas que han levantado a toda España como Arús con Leche o Gomaespuma, con recordados conductores como Alfonso Arús, Guillermo Fesser, Juan Luis Cano, Pablo Motos o José Antonio Ponseti, entre otros.

A lo largo de todo el día se emitirán fragmentos destacados de conciertos, eventos, programas inolvidables de la emisora como No Somos Nadie, Vuelo 605, La Gramola, Gomaespuma…, junto a las entrevistas de los artistas más relevantes que han pasado durante estos años por los micrófonos de M80 Radio. Artistas del pop-rock nacional que no han querido perderse este cumpleaños y que han enviado sus mensajes de felicitación en los que recuerdan los mejores momentos vividos en esta radio y en los que ponen de relieve el papel inspirador que cumple la música que suena en la cadena.

Los oyentes también tendrán un protagonismo especial. Los programas Wake UP! y The Box, con Javier Penedo (de 18 a 21 horas), abrirán sus micrófonos para que con sus mensajes puedan unirse a esta gran celebración contando sus momentos junto a M80 y dedicando sus mejores deseos para el futuro.

Esta programación iniciará un año cargado de actividades y de celebración del mejor pop y rock de la historia.