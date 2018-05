Lugares insospechados donde esconden el dinero nuestros políticos

En los últimas semana hemos visto como las listas de detenciones se engrosaban en la política de nuestro país. La corrupción de nuestra clase política está saliendo a la luz poco a poco, quizá por eso que dicen de que el tiempo es el mejor juez.

Eduardo Zaplana, ex político del Partido Popular ha sido detenido entre otros colegas de su partido. Apenas unos cuantos folios han sido suficientes, para dar con datos valiosísimos y vitales para concluir con éxito las pesquisas. El hallazgo de estos documentos se produjo durante unas obras el domicilio de Marcos Benavent, donde en un falso techo el ex político escondía documentación con esquemas en los que supuestamente se explica la operativa delictiva que acometía a Eduardo Zaplana y su entorno más cercano.

Esta mañana en Wake UP!,Inés Vila y Jorge Sánchez han preguntado a los oyentes ¿Dónde esconderías lo que no quieres que encuentren? Desde en las cajas de galletas, botes de cosmética, en un doble fondo de una caja fuerte o incluso dentro de un enchufe. La imaginación de los oyentes da juego para muchos audios y respuestas divertidas. Gracias a todos por colaborar cada mañana con el tema del día en Wake UP!

Algunos lugares donde esconder lo que no quieres que encuentren en tu casa:

Cajón con doble fondo

Detrás de un cuadro

Botes de comida vacíos

El compartimento de las pilas de la radio

El que mantuvo una vida muy secreta convirtiéndola en un escondite fue Osama bin Laden. En su último escondite antes de su fallecimiento vivía una vida tranquila, asó lo reveló la CIA .

Una mansión, conocida como Waziristan Haveli de 3.500 kilómetros cuadrados en la ciudad de Pakistan fuertemente custodiada. En ella encontraron vídeos sobre el crochet, películas infantiles como Cars, Los nuevos vengadores o Los tres mosqueteros. Los videojuegos de Super Mario Bros también estaban a buen recaudo.

