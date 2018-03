Los vecinos de las Kardashian hartos de sus escándalos

A todos nos ha pasado de mudarnos a un barrio que parece tranquilo, y descubrir que justo a unos pocos metros, uno de nuestros vecinos tiene la molesta costumbre de enchufar la aspiradora a altas horas de la noche o subir el volumen de la televisión de madrugada.

En el londinense barrio de Kensington, condenan a una familia a pagar 112.000 euros por molestar a su vecina con los ruidos de sus hijos. ¿Quién no ha vivido esta situación en alguna ocasión pero al contrario? Por eso esta mañana en Wake UP! Inés Vila y Jorge Sánchez han preguntado por esas veces en las que te has comportado con un punto de “vecino malo”.

Lucía, de Madrid, nos contaba que fue mala vecina cuando se emancipó. Las pre-uvas que celebró en su piso compartido se le fueron de las manos. La fiesta terminó a las 06.00h de la mañana un día de diario. Por la mañana los vecinos dejaron un “amable” cartel pidiendo un poco de respeto. Bienvenida al Club de los 80!

Lo mejor que podemos hacer si tenemos un vecino ruidoso es intentar solucionar el problema personalmente, si la situación no cesa lo mejor es acudir al presidente de la comunidad, y siempre en última instancia, denunciar. Cada Ayuntamiento divide el día en tres franjas horarias en las que hay que respetar los decibelios de uso.

Estas suelen ser:

PERIODO DIURNO: entre las 07.00 y hasta las 19.00h

PERIODO DE TARDE: entre las 19.00 y hasta las 23.00h

PERIODO NOCTURNO: entre las 23.00 y las 07.00h

Los famosos también pueden ser una pesadilla como vecinos, aquí el ejemplo de algunos de ellos:

Las Kardashian . Bien conocidas por sus fiestas ruidosas y escandalosas .

. . Beyoncé . A sus vecinos no les hace gracia cuando la familia sale de vacaciones ya que lo hacen en helicóptero y el ruido es muy desagradable.

. A sus vecinos no les hace gracia cuando la familia sale de vacaciones ya que lo hacen en helicóptero y el ruido es muy desagradable. Madonna. Fue demandada por sus vecinos. Sus rutinas de tres horas de baile diario se convirtieron en una pesadilla.

