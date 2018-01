Los Secretos, Mikel Erentxun, M-Clan y más, en el homenaje definitivo a Tom Petty

El pasado 2 de octubre amanecimos con la triste noticia de la muerte de uno de los grandes de la música de todos los tiempos. Tom Petty nos dejaba a los 66 años después de una vida dedicada al rock and roll en su más pura esencia. La única parte positiva de perder a una leyenda como esta es que siempre podremos seguir en contacto con él gracias a su obra, pues es más que extensa. Desde su debut con Tom Petty and The Heartbreakers en 1976, el símbolo del rock estadounidense más puro ha dejado más de una decena de discos con su banda y en solitario, además de dos trabajos en Travelling Wilburys, una formación en la que se unió con Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison y Jeff Lynne.

Para rememorar este legado y rendir homenaje a una figura que ha servido de inspiración a multitud de artistas en todo el mundo, un buen número de músicos españoles se unen en un evento presentado por el equipo de M80. El próximo 25 de enero, en la sala BUT de Madrid, el creador de Free Fallin resucitará en las voces de Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez, Morgan, Johnny y Nico Burning, Los Zigarros, Txetxu Altube, Los Secretos, Mikel Erentxun, Rebeca Jiménez, Rubén Pozo, Alejo Stivel y más artistas por confirmar.

La voz y la guitarra de M-Clan, Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez, siempre se han mostrado como grandes seguidores del músico. Al conocer la noticia de su muerte, el que fuera Roockie del Mes, Carlos Tarque, destacó en M80 que, sin hacer mucho ruido, siendo Petty muy desconocido en nuestro país, influyó enormemente en su música.

Abanderados como uno de los grupos clave durante los ochenta, Los Secretos también formarán parte de este homenaje. Mikel Eretxun y Alejo Stivel, que también tomaron los micrófonos de M80 como Roockie del Mes, participarán en este especial nutriéndose del "legado impresionante" que el ex vocalista de Dundan Dhu destacaba sobre Petty.

Los miembros del mítico grupo madrileño Burning, Johnny y Nico, también estarán presentes en esta noche para el recuerdo, al igual que otra de las bandas con más personalidad del país, Los Zigarros, que el pasado año fueron teloneros de The Rolling Stones. Josu García y su excompañero en La Tercera República Pablo Martín, las compositoras Nat Simons y Rebeca Jiménez o la joven banda madrileña Morgan, confirmada para actuar este verano en Mad Cool Festival, serán otros de los artistas que participarán en esta cita que contará con Carlos Vudú y el Clan Jukebox como banda base, apoyados por el batería de M-Clan, Sergio Bernal.

A falta de confirmar más músicos, las entradas se encuentran aquí ya a la venta a un coste de 15 euros más gastos de gestión en compra anticipada y de 18 euros en taquilla.

