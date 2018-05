Los Rolling Stones desvelan sus rituales previos a los conciertos

Los Rolling Stones han comenzado su nueva gira por el Reino Unido e Irlanda y Mick Jagger y Charlie Watts han descubierto alguno de sus rituales personales previos a los conciertos. Jagger que le gusta meterse en su papel antes de cada show con la banda.

“Entre bastidores antes del espectáculo, me gusta relajarme”, dijo. “Justo antes del espectáculo, a veces me gusta sacar a todos de la sala por un minuto y simplemente calmarme y cantar”, continúa. “Tengo algunas manías de Bob Marley que a veces hago, y luego hago un calentamiento de baile con un par de melodías actuales“. La referencia de Jagger a las “melodías actuales” quedó en evidencia en un vídeo que recientemente subió a su cuenta de Twitter, que lo mostró bailando en el escenario antes del concierto de los Stones en Dublín.

Warming up the stage at Croke Park, see you on Thursday #StonesNoFilter #CrokePark #Dublin #Ireland pic.twitter.com/HVtaJNEzFS

— Mick Jagger (@MickJagger) 15 de mayo de 2018