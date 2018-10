A los platos… Diego Guerrero: Cat Stevens

Es jueves, y nuestro chef Diego Guerrero se pone a los platos en Wake UP! Si hoy estamos hablando en el programa de los alimentos que no pueden faltar en tu lista de la compra, Diego Guerrero no es menos y nos cuenta sus imprescindibles.

Durante todo el año no puede faltar el té, el café o la cerveza, pero ya que estamos entrando en el otoño lo que siempre encontraremos en su cesta del supermercado son las setas, un alimento que tiene muchas combinaciones.

La próxima semana estará presente en la Gatronomika de Donosti, el congreso gastronómico de comida contemporánea cumple veinte años y Diego Guerrero estará a los platos musicales amenizando a los compañeros presentes.

Hoy Diego Guerrero se pone a los platos de Wake UP! de la mano de Cat Stevens – Another Saturday Night.

Podéis escuchar a Diego Guerrero pinchando aquí: