Hoy hemos desayunado de la mano de Diego Guerrero, como cada jueves pone sabor y música a los platos en Wake UP! El chef nos ha contado algunas anécdotas del día a día con su equipo, porque no todo lo que importa está en el plato sino también, en la música y en el trato. Esta fusión hace que su cocina sea una experiencia sensorial y única en DSTAgE.

Ver a sus compañeros moverse a ritmo de Glory Days de Bruce Springsteen es algo que hace que marque la diferencia. Hoy Diego nos ha despertado a ritmo de Billy Joel y It´s Still Rock to me.

A los platos… Diego Guerrero: Billy Joel – It’s still rock and roll to me