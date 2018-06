A los platos: Diego Guerrero

Dejamos los platos de la mano del chef Diego Guerrero, que cada jueves viene a fusionar su comida con su otra gran afición que es la música. Esta mañana hablábamos de festivales musicales y de la inspiración que supone la música para sus obras de arte convertidas en platos gastronómicos.

Todos ellos firmados con dos estrellas Michelin en una casa sin cartel llamada DSTAgE y que forma parte de la ruta de la gastronomía de nuestro país.

Diego Guerrero, esta mañana nos ha puesto a los platos uno de los temas que le inspira en su cocina, “I want to hold your hand” de AL GREEN . Gran amante de las buenas versiones, hoy recomienda esta, todo un clásico de The Beatles.

Podéis escuchar a Diego Guerrero pinchando aquí: