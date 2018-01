Los ocho discos más esperados de 2018

El pasado 2017 estuvo lleno de sorpresas y giras de aniversario de grandes grupos. Sin embargo, con el cambio de año, llega un nuevo camino en el que vamos a recibir un montón de nuevos discos, más conciertos y mucha más música.

Han pasado ya cuatro años desde la publicación de AM, el último disco de la banda, y a pesar de los rumores que corrían sobre finales de 2017, vamos a tener que esperar unos meses más, en principio hasta verano, para tenerlo. El bajista de los ‘monos’, Nick O’Malley, declaró recientemente que se tomaron un descanso en su grabación para viajar a España. Es uno de los discos más esperados, en el que, a priori, darán el paso definitivo a la madurez, y el primer single no tardará en llegar.

También son cuatro los años que llevamos sin nuevo material de Bruce Springsteen, desde High Hopes. En teoría, se trata de un disco preparado a la vez que se encontraba inmerso en el show que le ha mantenido ocupado los últimos meses, Springsteen on Broadway. En declaraciones del mismísimo ‘boss’, parece que su nuevo disco sin la e-Street Band está a la vuelta de la esquina, con un sonido influido “por la música pop que se hacía en el sur de California en los años 70 a lo Burt Bacharach”.

El quinto disco en la carrera del grupo cuenta con la producción del francés Philippe Zdar, y será el primero tras los cambios en la banda: Nick McCarthy dejó la formación para incluir a Dino Bardot y Robert Hardy. El sonido no ha cambiado ni un ápice desde sus inicios, pero veremos cómo lo tratan en un estudio. Always ascending es el título que han elegido para este nuevo disco, toda una declaración de intenciones. El 9 de febrero ya estará disponible y tendremos dos citas para escucharlo en directo en nuestro país: el 17 de marzo en el concierto en La Riviera de Madrid y el 13 de marzo como parte del cartelazo de Mad Cool Festival.

“¡En 2018 estoy de vuelta!”, anunció Madonna en una reciente entrevista en la televisión estadounidense. Se refería la reina del pop a su vuelta a los escenarios, pero todo apunta a que también en este año que entra tendremos nuevo disco. A ver si es verdad, y Madonna cumple su deseo en redes sociales de convertir 2018 en un gran año.

La prueba de que Matt Bellamy, Dominic Howard y Christopher Wolstenholme están trabajando en un estudio de grabación la tenemos en la cuenta de Instagram de Muse. Ha sido durante el mes de octubre, acompañados por la producción de confianza del grupo, Rich Costey. Un nuevo disco de la formación daría un lugar a Dig Down, el tema que Muse publicaron en mayo de forma independiente. Lo que sí está confirmado es que en febrero se lanzarán un nuevo single titulado Thought Contagion.

Ya lo leímos en septiembre, cuando a Ezra Koeing le preguntaron por Twitter sobre lo nuevo del grupo: “Nos encontramos en el 80%, pero el 20% final siempre es el más difícil”. Previsiblemente, el disco se llamará Mitsubishi Macchiato y sonaría más luminoso que su último trabajo y, al menos en parte, estaría inspirado por la música de la estrella country Kacey Musgraves. Llega cinco años después de Modern Vampires of the City y tras el abandono de uno de los dos principales cabezas pensantes del grupo, Rostam Batmanglij.

80% done but the last 20% is always the hardest — Ezra Koenig (@arzE) September 4, 2017

Sin duda, será uno de los nombres propios del año musicalmente hablando. El ex miembro de The White Stripes ha anunciado también una gira europea durante el verano, y está por ver si pasará por nuestro país. El diciembre del año pasado, el artista publicó un audio bajo el título Servings And Portions From My Boarding House Reach como adelanto del anuncio de su nuevo disco, un collage sonoro forjado con un amplio repertorio de estridentes melodías.

Ya se ha cumplido una década desde que apareció en la escena musical Oracular Spectacular, el disco que encumbró indiscutiblemente a esta banda. Como nuevo material, hemos escuchado recientemente un nuevo single, Little Dark Angel, y además han tocado en directo nuevas melodías en los últimos tiempos: When You Die y Me and Michael. No hay aún fecha y existe mucho misterio al respecto, pero estos tres temas deberían tener un disco en el que incluirse.