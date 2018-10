Los miembros vivos de Nirvana se reúnen para dar un concierto sorpresa

La posible reunión de Nirvana era un rumor que llevaba días corriendo por la Red, y finalmente se produjo. Krist Novoselic, Pat Smear y Dave Grohl, miembros aún con vida del grupo, volvieron a coincidir sobre un escenario en Cal Jam, festival organizado por Foo Fighters. El trío se subió al escenario para interpretar varias canciones de su clásico grupo. Ésta era la segunda vez que tocaban sus temas desde el fallecimiento de Kurt Cobain en 1994.

Dave Grohl en la batería, Krist Novoselic en el bajo y Pat Smear en la guitarra, ofrecieron el acto sorpresa de la noche. Durante el show estuvieron acompañados de algunos músicos como John McCauley, cantante de Deer Tick, con quien interpretaron canciones como In Bloom, Serve the Servant y Scentless Apprentice.

En la reunión también estuvo presente Joan Jett, que participó en la reunión de Nirvana en 2014, y con quien tocaron piezas como Breed y All Apologies junto con Brody Dalle de The Distillers en el bajo, y el himno noventero Smells Like Teen Spirit, uno de los temas más famosos de la banda que se desintegró hace 20 años después de la muerte de su líder.