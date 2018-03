Los grandes de la música reivindican los derechos de la mujer el 8 de marzo

Este 8 de marzo, un grito por la igualdad por los derechos de las mujeres se está escuchando en todo el mundo.

El feminismo está viviendo una nueva oleada y los apoyos son muchos y eso se ha visto reflejado en las iniciativas convocadas para el Día Internacional de la Mujer que se han visto respaldadas por un gran número de mujeres y también de hombres.

Las redes se han volcado este día en homenajear a las mujeres y darles el lugar que reivindican y los grandes de la música han sido los primeros, que hay que dar ejemplo y son conscientes de que su altavoz ayuda.

“I am proud to be celebrating International Women’s Day 2018. The strength of character recently shown by women renews our history of standing up for our rights. Let’s continue this progression and make women’s lives better and better.” – Debbie Harry

Pic by Alexander Thompson pic.twitter.com/kDyzh2Z4SI — Debbie Harry/BLONDIE (@BlondieOfficial) 8 de marzo de 2018

Celebrating International Women’s Day with love from the boys in the band pic.twitter.com/emk1lg7BFp — Duran Duran (@duranduran) 8 de marzo de 2018

You’re a woman. You’re a wonder. Let’s celebrate, love and support each other as the beautiful and powerful force we are! #IWD2018 pic.twitter.com/uD2KPluc35 — Lisa Stansfield (@lisajstansfield) 8 de marzo de 2018

Feliz día de la mujer.

Enhorabuena por este 8 de Marzo histórico y necesario!

Orgullo total. pic.twitter.com/6yOMYISECN — Leiva Oficial (@Leiva_Oficial) 8 de marzo de 2018

To all the women in my life. Happy International Women’s Day! You go, girls! #IWD2018 pic.twitter.com/eLStqkbnpM — Paul McCartney (@PaulMcCartney) 8 de marzo de 2018

Felicidades niñas, chicas, mujeres!! Sin vosotras el mundo no existiría, sin vosotras no hay futuro!! Vosotras sois las que movéis el mundo a base de amor!! ❤️ Os dejo mi canción dedicada” La mujer que mueve el mundo”!!Gracias a todas por existir!! https://t.co/YVGuY9N6WT — Sole Giménez (@SoleGimenez) 8 de marzo de 2018

Happy International Women’s Day To all the sisters out there Big Love

UB40 #InternationalWomensDay pic.twitter.com/EwgM6pj5OH — UB40 (@UB40OFFICIAL) 8 de marzo de 2018

Happy #IWD2018 everyone, I offer up this song. I am my sister, and I fight like a girl https://t.co/uieXfd9hCW — Tracey Thorn (@tracey_thorn) 8 de marzo de 2018