Los 10 artistas que no te puedes perder en las Noches del Botánico

Pocos músicos en activo consiguen mantener el respeto generación tras generación como David Byrne. Fundador de Talking Heads, fueron la parte de la explosión neoyorkina de mediados de los 70, destacando por sus innovaciones en el apartado visual durante la década de los 80. En solitario, Byrne no ha dejado de crear y colaborar con otros músicos, ha hecho soundtracks, ha escrito libros, ha sido actor, creó su propio sello, fue portada de la revista Time… Este artista llega a Noches del Botánico con una producción muy especial que va a sorprender mucho al público del festival.

El guitarrista, compositor, arreglista y productor Little Steven es mano derecha de Bruce Sprignsteen como guitarrista de la E Street Band. Forma parte del Rock and Roll Hall of Fame desde 2014, y además, es fundador del proyecto Artist United Agaisnt Apartheid en 1985. Traerá a Madrid a su banda Disciples of Soul para ofrecernos una velada llena de hard rock, soul y músicas del mundo en las Noches del Botánico.

Gary Clark JR. (miércoles 25 de julio)