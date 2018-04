Lindsey Buckingham sale de Fleetwood Mac y ya tiene sustitutos

Lindsey Buckingham ha dejado de pertenecer a Fleetwood Mac. Así lo ha confirmado la banda, que también ha confirmado quiénes lo reemplazarán en la próxima gira, cuyas fechas no han sido anunciadas. Los músicos que se unirán a la agrupación serán Mike Campbell, quien fue guitarrista de Tom Petty & The Heartbreakers; y Neil Finn, fundador de Crowded House, de acuerdo con un comunicado del grupo.

Su salida, según fuentes cercanas al grupo, tuvo que ver con una discusión relacionada con su próxima gira. Sin embargo, otros aseguran que el asunto no es tan dramático como se pinta: Buckingham no quería ir de gira para enfocarse en su material como solista, el resto de la banda estaba listo para iniciar el tour y decidieron hacerlo sin él. Esta no es la primera vez que el músico deja la agrupación formada en 1967. Lindsey fue parte del grupo de 1974 a 1987 y se reintegró en 1997, poco después del reencuentro de Fleetwood Mac.

“Fleetwood Mac siempre se ha tratado de una gran colección de canciones interpretadas por una mezcla única de talentos”, señaló Mick Fleetwood en el comunicado sobre la salida de Buckingham. “No se presentará con la banda en esta gira. El grupo le desea lo mejor a Lindsey”, concluye el documento.

Los rumores de la salida de Buckingham comenzaron el 4 de abril cuando Billy Burnette, quien lo reemplazó en la banda hace 31 años, publicó en Twitter: “Lindsey Buckingham está fuera pero yo no estoy dentro. Estoy un poco enojado pero lo superaré”. El tuit fue borrado poco después.