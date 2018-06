El líder de Kiss “se injertó una lengua de vaca”

Son muchos los famosos que tienen que lidiar con falsas noticias, especialmente las más desagradables son los anuncios de muertes falsas que asustan al entorno más cercano. Estos días, un medio ha publicado la falsa muerte de Jordi González. El presentador se llevó una desagradable sorpresa al ver que un medio de comunicación de internet había publicado la noticia de su muerte, asegurando que había fallecido tras un accidente.

Esta mañana Inés Vila y Jorge Sánchez han preguntado a los oyentes de Wake UP! por esos rumores que oíste o que dijeron sobre ti. Porque todos hemos escuchado leyendas urbanas que no sabemos si fueron verdad o no, pero a pesar de ello forman parte de nuestras historias entre amigos.

Lo que no ha sido un rumor es la llamada que nos ha hecho nuestro compañero Javier Penedo de The Box desde Lisboa. Nos ha contado como ha ido el festival Rock in Río. Muse o Bruno Mars han sido los dos favoritos del fin de semana.

Por cierto ni Napoleón era enano, ni Arturo fue rey de Inglaterra. Estas son algunas de las historias rigurosamente falsas:

Los vikingos. No llevaban cascos con cuernos, fue una invención del pintor sueco Gustav Malstrom.

La guerra de los cien años realmente duró 116 años. De 1337 a 1453.

Adán y Eva nunca comieron una manzana. En el Génesis no se menciona de qué fruto se trataba.

La música tampoco se libra de las falsa leyendas urbanas, una de las más cuestionadas es la de Gene Simmons, que según una falsa historia, se había injertado una lengua de vaca.

Paul McCartney está muerto. Un grupo de fanáticos del de banda comenzó a asegurar que Paul había muerto en un accidente y que había sido sustituido por un doble.

Elvis está vivo. Muchos no superaron la muerte de la estrella de la música y se inventaron una historia sobre su muerte haciendo creer que fue un montaje y estaba en algún rincón del mundo disfrutando de la vida.

Michael Jackson compró el esqueleto de El hombre elefante. El rumor más estrambótico que llegó a correr sobre el rey del pop fue que en su casa tenía los restos mortales de John Merrick.

