Liam Gallagher la lía en Twitter al insultar a Freddie Mercury

Si hay algo que los fans de Queen no pueden tolerar es que se ataque a Freddie Mercury. Ni siquiera si esa salida de tono viene de Liam Gallagher, uno de los caracteres más difíciles del mundo de la música a cuyas salidas de tono ya estamos más que acostumbrados.

En su Twitter, red social que utiliza para lanzar sus ataques entre otros pensamientos, el que fuera cantante de oasis ha cargado contra el fallecido Mercury. Un seguidor del británico escribió un tuit en el que comparaba una canción del antiguo líder de Queen con una del de Manchester: “Freedy Mercury – Bohemian Rhapsody. Liam Gallagher – Songbird”. A lo que era un alago, Gallagher respondió a su manera: con un insulto.

“Que le jodan a la puta ridícula”, le contestó Liam Gallagher con otro tuit. Queda bastante patente que no es el seguidor más fiel del cantante ni del grupo.

A partir de ahí, Twitter se llenó de críticas ante este comentario tan inapropiado y, lejos de a lo que nos tiene acostumbrados, Gallagher pidió perdón. “Lo siento muuuuuucho si molestó a alguien”, explicó tras el revuelo, aunque continuó con la polémica: “Por suerte hay 24 horas en un día para que lo superen”.

So I wake up to news that I hit another and I mean another all time low after my vile and I mean vile outburst outburst did somebody say outburst about Fred mercy I'm sooooooo sorry if I upset anybody it's a good job there's 24 hours in a day as you'll get over it LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) 25 de junio de 2018