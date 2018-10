Liam Gallagher carga contra Radiohead: “¿Cómo se hicieron tan famosos estos pijos?”

Las redes sociales son un gran altavoz para los artistas, y son una forma muy directa para relacionarse con sus fans, pero también, a veces juegan malas pasadas. Liam Gallagher, famoso por sus polémicas declaraciones usando las redes, la ha vuelto a liar en Twitter. El exvocalista de Oasis, que habitualmente carga contra su hermano Noel y que también recientemente se acordó de Bono, el líder de U2, de quienes dijo que eran los dos “mayores gilipollas” de la música, ha cargado ahora duramente contra Radiohead.

A través de una serie de tuits bastante inteligibles, Liam Gallagher ha dejado más que claro que no le gusta su música en un hilo que comenzó diciendo que estaba en una casa “llena de locos” en la que todo el mundo hablaba bien de “Radio play”, el apodo con el que se refiere a la banda, y pedía ayuda.

So I’m in this crazy house everyfucker is banging on about the band radio play help — Liam Gallagher (@liamgallagher) 20 de octubre de 2018

Tras dos minutos, estalla contra la letra de The bends: “El rap a la mitad de The bends no puede ser verdad”. Ya con una indignación que le caracteriza, Liam termina con su ejercicio de sinceridad virtual y continuó preguntando “¿Cómo coño se han hecho tan famosos?” refiriéndose a ellos como “teds” (una abreviatura de “teddy boys”, que se puede traducir como “pijos”) y arremetiendo también contra una de sus canciones más conocidas, “Karma Police”, canción incluida en el disco Ok Computer, lanzado en 1997, de la que en este caso da a entender que le aburre.

The rapping in the middle of the bends taking the piss — Liam Gallagher (@liamgallagher) 20 de octubre de 2018

How the fuck did these teds get big — Liam Gallagher (@liamgallagher) 20 de octubre de 2018