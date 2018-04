Las estrellas que se convirtieron en juguetes rotos

Muchos de vosotros os acordaréis de “Parchís”, el grupo infantil de los años 80 que triunfó en nuestro país llegando a su éxito total entre los años 1979 y 1985. Es ahora 40 años después cuando las fichas se han reencontrado para grabar un documental sobre aquel éxito. El resultado alrededor de noviembre de este año en España y en el resto del mundo alrededor de marzo de 2019.

Ellos no son los únicos juguetes rotos que ha tenido la historia de la televisión, por eso esta mañana en Wake UP! Inés Vila y Jorge Sánchez han preguntado a los oyentes por esas estrellas que ya no brillan. Para Raúl, de Madrid, uno de los juguetes rotos, es el actor Eddie Murphy, cantante y humorista estadounidense que dejó de brillar hace años. Bienvenido al Club de los 80!

No son pocos los niños prodigio que se convirtieron en juguetes rotos con el paso del tiempo. Actores, cantantes o directores de cine entre otros.

Macaulay Culkin, el niño repelente de la película “Solo en Casa” comenzó la fama muy pequeño, con sólo 4 años sus padres le hicieron hueco en la Filarmónica de Nueva York en una producción de éxito. Con los años las drogas hicieron que su vida como actor se truncara.

Joselito, fue una voz de oro en España y llegó a la fama antes de cumplir los 10 años de edad. Su carrera terminó cuando comenzó a relacionarse con las drogas.

La industria de la música tampoco se queda atrás, ¿cuántas canciones fueron un hit y ahora nadie las recuerda? Ejemplos como el tema de Lou Bega “Mambo Nº.5” caló hondo en las radios de todo el planeta, pero hoy podemos incluirlo en la lista de juguetes rotos.

Lo mismo le pasó a temas como “I´m Gonna Be” (500 Miles) de The Proclaimers, “Maniac” de Michael Sembello o “Come On Eileen” de Dexys Midnight Runners.

