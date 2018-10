Las diez mejores baladas rock de los 80

Dicen que las mejores baladas las hacen los rockeros, así que nos proponemos buscar las mejores baladas del rock de los 80. De hecho, todos los grandes grupos de rock han hecho al menos una balada, Led Zeppelin, Guns n’ Roses, Scorpions, Whitesnake, Bon Jovi…

Aquí dejamos un breve muestrario:

Still loving you – Scorpions (1984)

Una de las composiciones más importantes del metal europeo, a cargo de Scorpions. Una letra que combina la pérdida de ser amado con la dura realidad de una Alemania dividida en los años ochenta por el muro de Berlín. Esta famosa power ballad, publicada en 1984, fue (y es) un gran éxito en ventas para la banda y es considerada como una de las clásicas dentro del repertorio de estos rockeros de Hannover.



I want to know what love is – Foreigner (1984)

Es el mayor éxito de la historia de la banda, y alcanzó el número uno tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. El escritor Mick Jones dijo sobre la canción: “No sé de dónde vino. Lo considero un regalo que me enviaron. Yo diría que probablemente fue escrito en su totalidad por una fuerza superior“.

Carrie – Europe (1987)

El álbum The Final Countdown, con más de cuatro millones de copias vendidas en EEUU y 12 millones en el resto del mundo, fue un éxito rotundo y sorprendente para la época. En él se incluyó Carrie, una de las power ballads que más se ajustan a la definición. Creada por el vocalista Joey Tempest y el teclista Mic Michaeli, tiene una letra desesperada de un hombre buscando en el horizonte a esta mujer para expresarle la esperanza de que se volverán a ver algún día.



Is this love – Whitesnake (1987)

Del disco 1987, David Coverdale y compañía haciendo un himno al amor. Se rumorea que la canción fue originalmente y especialmente escrita para Tina Turner. La canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de Whitesnake. En el vídeo musical aparece la esposa de David Coverdale, Tawny Kitaen, que también había aparecido en el vídeo anterior de la banda, Here I Go Again.



Never tear us apart – INXS (1987)

Andrew Farriss puso la música y Michael Hutchence la letra. El lento de Kick, el mejor disco de los australianos INXS, copó los canales de vídeos y las radios del mundo a finales de los ochenta.

I’ll be there for you – Bon Jovi (1988)

Dramática declaración de amor, escrita a sangre y sudor y, por qué no, lágrimas. Bon Jovi haciendo lo que mejor sabe hacer: baladas. Originalmente lanzada en el álbum de 1988 New Jersey, se convirtió en el tercer sencillo del álbum de la banda. A medida que la banda (y el rock duro) estaba en su pico de popularidad en este momento, la canción subió rápidamente a la posición número uno en el Billboard Hot 100. La canción se ha mantenido como una de las canciones emblemáticas de Bon Jovi y un clásico del género de la balada rock.



Patience – Guns N’ Roses (1988)

La canción habla sobre los problemas entre Axl Rose y su ex mujer Erin Everly, aunque nada de esto ha sido confirmado nunca por ningún miembro del grupo. El hotel en el que fue filmado el vídeo fue destruido pocos días después de su grabación.



Angel – Aerosmith (1987)

Después de una etapa de fuerte bajón entre 1979 y 1986, en 1987 el mánager de Aerosmith contrató a compositores externos y regresaron con un disco que les devuelve a la senda del éxito, con canciones como esta (la primera de una larga lista de baladas de éxito), que sin embargo es de la cosecha del guitarrista Joe Perry.

Love Bites – Def Leppard (1987)

En 1987 Def Leppard pregonó por todo el mundo que el amor muerde. La cuarta canción de Hysteria, fue una monstruosa power ballad que se convirtió eventualmente en el único número 1 de los de Sheffield en el Billboard Hot 100

With or without you – U2 (1987)

Es la tercera de su álbum The Joshua Tree, el más universal de la banda. Para algunos la canción cuyo autor es Bono, es una balada para romper una relación y para otros, es una charla espiritual.