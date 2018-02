Las bandas sonoras que arrasaron en los Premios Óscar en los 80

Se acerca la gran fiesta del cine: la entrega de los Premios Óscar, y con ellos, queremos hacer un repaso por las canciones y bandas sonoras que se llevaron la estatuilla durante la década de los 80. Muchas baladas, grandes temas que aún hoy nos emocionan y muchas canciones que se han convertido en auténticos clásicos.

Fama (1981)

Fama tenía dos canciones nominadas ese año. El tema principal, la canción que interpretó Irene Cara, que llenó y sigue llenando las pistas de baile, no sólo las de las academias. Un clásico con el cambio de década, con toques de fines de los 70 y la pauta que dominaría el inicio de los 80.A raíz del éxito cosechado, se convirtió en la famosa serie de televisión protagonizada por la propia Irene Cara.

Carros de Fuego (1981)

¿Cuántas veces escuchamos esta banda sonora en las Olimpiadas de Londres? Si no habéis visto la película, a lo mejor no entendíais por qué venía a cuento, pero la película trata precisamente sobre la historia real de dos atletas británicos, preparándose para los Juegos Olímpicos del año 1924. Su banda sonora, de Vangelis, se alzó con el premio Oscar.

E.T. el extraterrestre (1982)

Muchos consideran que ésta es una de las mejores composiciones de John Williams para el cine, y sin duda es sobrecogedora y aporta el toque fantástico a la mítica película de Steven Spielberg.

Elegidos Para La Gloria (1983)

La banda sonora es excepcional, como no podría ser de otra forma con el compositor de la música de Rocky, Bill Conti. La música sinfónica y las marchas militares dan a la película un tono heroico y patriótico muy americano.

Flashdance… What a felling de Flashdance (1984)

Con música de Giorgio Moroder, Flashdance fue la ganadora de este año, e Irene Cara volvió a ser la intérprete de la canción premiada. De nuevo, pop con toques setenteros que marcaron el inicio de la década en lo musical.

I just called to say I Love you de The Woman in Red (1985)

Stevie Wonder fue el gran ganador de esta edición, sobre todo teniendo en cuenta que competía con varios pesos pesados de la música, como Phil Collins y su Against all odds, y Ray Parker Jr. y el tema de Cazafantasmas. Una batalla que dejó un vencedor pero muchos temas para las listas de éxitos musicales de los 80. La canción también se llevó el Globo de Oro.

Alrededor de Medianoche (1986)

La historia es conmovedora, pero lo mejor de esta película es, sin duda, su música, sobre todo, los temas que son interpretados por Dexter Gordon. Sin embargo, su Oscar fue muy criticado, ya que su banda sonora está formada en su mayoría, por una selección de temas de jazz conocidos. Herbie Hancock sólo compuso algunos temas ambientales.

(I’ve had) The time of my life de Dirty Dancing (1988)

Interpretada por Jennifer Warnes y Bill Medley, confirmaba el gusto por elegir una balada romántica. Como curiosidad, al estrenar en televisión la canción volvió a estar entre los primeros puestos del Reino Unido. La canción se llevó un Globo de Oro y el Grammy a la mejor canción de dueto.