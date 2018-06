Las 20 mejores canciones para celebrar el Orgullo LGBTI

Todo está preparado para celebrar el día del Orgullo LGBTI. Desde M80, queremos festejarlo con todos vosotros repasando las 20 canciones más importantes que se han convertido en himnos gay.

Clásicos de Abba, The Village People, Gloria Gaynor, Cher, The Weather Girls, Pet Shop Boys, George Michael, Olivia Newton John, Cyndi Lauper, Madonna… Preparaos para darle al play, celebrar la libertad y disfrutar con la mejor música.

Abba – Dancing Queen: Canción insignia del grupo sueco dedicada a todas las Reinas del baile.

Village People – – YMCA: Obrero, vaquero, policía, militar, indio… disfrázate de lo que quieras.

Gloria Gaynor – I will survive: Himno de la liberación femenina e himno gay, su mensaje es inspirador.

The Weather Girls -– It’s raining men: Candada por Dave Balfour, Young Divas o Geri Halliwell, nosotros nos quedamos con la versión de The Weather Girls de 1982.

Madonna – – Express Yourself: “¡Vamos chicas! ¿Creéis en el amor?”. La Reina del Pop os comprende.

Olivia Newton-John – – Xanadu: Película, musical, banda sonora de éxito… Esta canción es todo un himno gay.

Queen -– I Want To Break Free: Un mensaje claro y un vídeo en el que los miembros de Queen sacan su lado más juguetón.

Village People -– Macho man: Macho, macho man, I’ve got to be a macho man (mucho mucho macho). Mientes si dices que nunca la has cantado… Temazo.

Boy Town Gang –- Can’t Take My Eyes Off You: Una canción con múltiples versiones que seguro escucharemos muchas veces en los desfiles repartidos por toda España.

Frankie goes to Hollywood –– Relax: Esta canción fue censurada por su picante contenido. Pero ya nadie puede reprimirla y ahora podemos disfrutarla al máximo.

Pet Shop Boys -– New York City Boy: No hay fiesta gay que se precie que no pinche este éxito.

Gloria Gaynor -– I am what I am: Su mensaje “soy lo que soy” la convierten en un emblema para el movimiento gay.

Cher –– Believe: Uno de los sencillos más vendidos de la historia, ganador del Grammy a la Mejor Grabación Dance de 2000 y una de las canciones más oidas en el Día del Orgullo.

Cyndi Lauper –- Girls just wanna have fun: Otro himno feminista que también ha servido para reivindicar al colectivo homosexual, bisexual y transexual.

Jimmy Somerville (The Communards) –– Never can say goodbye: Las despedidas son duras como nos enseñó esta canción de 1971 versionada más tarde por Gloria Gaynor en 1974.

George Michael –- Outside: Así criticó George Michael la represión sexual en Estados Unidos tras ser detenido.

Kylie Minogue –– Better The Devil You Know: La liberación sexual de la australiana empezó con este vídeo. Una canción para disfrutar en la discoteca.

Marc Almond and Jimmy Somerville – I Feel Love: Iconos para el público gay, esta versión del clásico de Donna Summer les valió un enorme reconocimiento.

Pet Shop Boys -– Go west: Village People la escribió y Neil Tennant y Chris Lowe la hicieron grande: “Ve al Oeste, jovencito donde el aire es libre y seremos lo que queramos ser.

Village People –– In the navy: Acabamos el repaso con otro éxito de Village People. Ellos seguro que son grandes protagonistas del Día del Orgullo. ¡Vamos a pasarlo bien!