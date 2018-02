Lamont Dozier, la leyenda de Motwon, anuncia nuevo disco

Lamont Dozier fue miembro del respetado trío Holland-Dozier-Holland, responsable de 54 números uno para grandes artistas de Motown como Marvin Gaye, The Supremes, Four Tops y Martha & The Vandellas. El 25 de mayo, Lamont lanza su nuevo álbum, Reimagination, con algunos de los mayores éxitos que escribió durante su etapa en este célebre sello discográfico. El álbum presenta apariciones especiales de artistas como Gregory Porter, Sir Cliff Richard y muchos otros.

Su primer single, Reach Out, I’ll Be There, ya se ha publicado como adelanto, y fue originalmente interpretada por los famosos Four Tops. Dozier es, por supuesto, famoso por sus colaboraciones de composición y producción con artistas como Marvin Gaye, Diana Ross y The Supremes y muchos otros grandes de Motown. El álbum de Lamont, Reimagination, es una reinterpretación acústica de algunas de las composiciones más famosas de Lamont Dozier. El disco vendrá acompañado de una gira en solitario por el Reino Unido de esta legendaria figura del mundo.