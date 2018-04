La verdadera historia de ‘Mrs. Robinson’ de Simon & Garfunkel

Es uno de los grandes éxitos de Simon & Garfunkel. Mrs. Robinson estuvo a punto de estar dedicada a una ex-primera dama estadounidense, pero finalmente su nombre se cambió. Esta es la historia de una de las canciones más versionadas de la historia.

Fue escrita por Paul Simon inicialmente para ser parte de la banda sonora de la película El graduado, dirigida por Mike Nichols, en 1967. El director de la película quería que la banda sonora contara con una que otra canción de Simon & Garfunkel. Sin embargo Simon, que estaba con muchos conciertos debido a una gira por Europa, no pudo componer nada para la pelicular. Así que, cuando el productor le solicitó que le mostrara sus composiciones, el músico sólo tenía una canción que trataba sobre la ex-primera dama de Estados Unidos: Eleanor Roosevelt (Mrs. Roosevelt en la canción), y el beisbolista norteamericano Joe DiMaggio. Tras escucharla atentamente, Nichols le dijo a Paul Simon: “Bueno amigo, ahora la canción es sobre Mrs. Robinson, no sobre Mrs. Roosevelt”.

Dentro de la película, la canción aparece en varios fragmentos. Se utiliza una nueva versión distinta a la que luego sacarían como single. Es empleada especialmente en la escena donde el recién graduado Benjamin Braddock, protagonizado por el dos veces ganador del premio Oscar Dustin Hoffman, mantiene una relación amorosa con una mujer casada y bastante mayor que él, la Señora Robinson, papel protagonizado por Anne Bancroft. Debido al éxito de la película, el dúo norteamericano decidió regrabar la canción con algunos cambios en la letra y fragmentos musicales para ser emitida como single.

Con respecto a la línea de la canción donde hace referencia a DiMaggio (considerado por la prensa norteamericana como el mejor beisbolista de la historia y ademas tuvo un romance bien comentado con Marilyn Monroe): “Where have you gone, Joe DiMaggio?/ Our nation turns its lonely eyes to you/What’s that you say, Mrs. Robinson?/Joltin’ Joe has left and gone away“, Paul Simon explicó que esa estrofa era un un sincero homenaje al beisbolista que toda su carrera deportiva la hizo en el New York Yankees.

Cuando el dúo publicó el single de esta canción en 1968, alcanzó el número uno del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos, lo cual fue todo un éxito, ya que lo lograban por segunda vez en su carrera, tras The Sounds of Silence. Un año después, la canción aparecía como parte del disco Bookends. Esta canción ademas les otorgó un premio Grammy en la categoría de mejor grabación del año en 1969.

En 1969, Frank Sinatra decidió grabar esta canción llevada a su estilo vocal para su álbum My Way. En esta versión, Sinatra cambia una serie de líneas, reemplazando ‘Jesus’ por ‘Jilly’, que era el nombre de uno de sus mejores amigos.