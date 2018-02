La primera actuación de los Beatles en The Cavern

El 9 de febrero de 1961, un poco conocido grupo llamado Fab Four se subió al escenario de un bar de jazz llamado The Cavern, en el centro de Liverpool, sin saber que ese momento marcaría un inicio sin precedentes en la historia de la música.

Estos cuatro jóvenes que debutaron en un bar de jazz situado en la parte de atrás de un almacén de ladrillos pasaron a llamarse poco después The Beatles, y ya en su primera actuación asentaban las bases de su sonido primigenio: pop meloso, bailable. Nueve meses después de esta actuación, como una gestación musical, Brian Epstein entró en local, vio a la banda y la fichó para Parlophone.

Aquel mediodía de febrero, cerca de las 12:30, unas 300 personas llegaron a The Cavern para escuchar a estos cuatro jóvenes interpretar temas propios, pero también algunas versiones de Chuck Berry, Ray Charles, Elvis Presley y Jerry Lee Lewis. La entrada costaba cinco libras. Era la primera vez en el local para George Harrison, que llegó con unos vaqueros sin saber que ese tipo de ropa no estaba permitida en el lugar. El portero le reconoció y le dejó pasar. John Lennon y Paul McCartney ya se habían presentado allí como miembros de The Quarrymen. Ringo Starr aún no estaba en el grupo, entraría un año más tarde. El batería aquel día era Pete Best.

Inaugurado cuatros años antes de la actuación de los Beatles, en el bar actuaban artistas consagrados o jóvenes promesas en el mundo de la música. Hasta su cierre, en 1973, sobre el escenario de The Cavern actuaron The Hollies, The Rolling Stones, Queen, The Yardbirds, The Kinks, Elton John, The Who y John Lee Hooker. En agosto de ese año, cuando los cuatro británicos ya eran mundialmente conocidos, dieron su último concierto, de un total de 292, en la sala que sería demolida para construir un centro comercial.