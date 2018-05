¿Por qué la música pop es cada vez más triste?

¿Es la música que escuchamos en la actualidad más depresiva que la que disfrutábamos en las décadas de los 70 y 80? Según un estudio reciente de la University of California Irvine, sí. Varios investigadores han analizado cientos de miles de temas publicados entre 1985 y 2015 y han observado la tendencia que tienen a ser cada vez más tristes.

Si en el año 1985 había una prevalencia de canciones alegres y optimistas, como Walking on sunshine, de Katrina and the Waves, los temas de la música pop actual parecen haber perdido esa capacidad para contagiar alegría a quien los escucha. Los investigadores han analizado cientos de temas musicales, y han encontrado que en las letras de las canciones actuales abundan las palabras y los términos que inciden en el yo del autor, mientras que disminuyen aquellos que hacen referencia a la interacción social con los demás. Y se ha incrementado también el uso de términos con connotaciones negativas, como las palabras odio o matar. Según los autores del estudio, las canciones se están volviendo más oscuras, más tristes, y lo atribuyen al contexto social en el que vivimos.

Las conclusiones del estudio apuntan a que la música en general es cada vez más triste, pero que las canciones más exitosas son alegres. El estudio también refleja el declive del rock, que muestra dos picos que coinciden con el auge del britpop a mediados de los noventa y el boom del rock de principios de siglo de la mano de grupos como The Strokes.