La mujer que más rápido lee del mundo

Alguna vez os habéis preguntado por qué somos impacientes. La impaciencia favorece que se viva con intensidad cada instante y eso tiene sus beneficios pero también sus inconvenientes. La impaciencia nos ilusiona a querer probar cosas, pero si se nos va de las manos podrá ser responsable de elevados niveles de ansiedad o angustia. Pero si la impaciencia es un motor para ser feliz, entonces ¿dónde empieza a ser un problema?

En Wake Up! empezamos la semana impacientes y hemos preguntado a nuestros oyentes por esas cosas que no pueden esperar a contar, cosas que “te queman” y que necesitan hacer con impaciencia. Jorge Sánchez nos cuenta que le cuesta esperar a dar los regalos de cumpleaños a su hora, se pone nervioso. Inés Vila sin embargo espera para ver una serie a que esté totalmente terminada porque no aguanta quedarse a medias.

Merche, nos escucha desde Barcelona, y hoy ha entrado al Club de los 80. Nos cuenta que ya nació impaciente, que necesita todo para “ya”, en las compras, en sus proyectos, no conoce la paciencia.

No poder esperar a un estreno, no aguantar a guardar un secreto, querer algo que no has comprado por internet para “ya” y que tarde semanas en llegar, son algunas de las cosas por las que nos volvemos impacientes. Aunque hay personas que llevan su impaciencia al límite como en estos casos:

Beber 1 litro de cerveza en 1,3 segundos

Deborar 68 perritos calientes en 10 minutos

Comerse 4 frascos de mayonesa en 8 minutos

Comer 108 hamburguesas en 8 minutos

Nosotros hoy no tenemos claro que la paciencia sea la madre de la ciencia, que se lo pregunten a Anne Jones, esta profesora jubilada es la campeona mundial de lectura rápida que ha terminado el nuevo libro “Ve y pon un centinela” de Harper Lee en sólo 25 minutos.

Tampoco se queda atrás la ecuatoriana Daniela Sandoval que subió y bajó del Aconcagua en tan sólo 20 horas y 17 minutos, ganando el récord femenino de ascenso de la montaña más alta de América.

