La joven que es adicta a comer espuma de los cojines

Un estudio sobre el tema constató que los españoles cubrimos el 31,7% de nuestras calorías con alimentos ultraprocesados, y que el 80,4% del azúcar que ingerimos proviene de tales “alimentos”. ¿Por qué nos cuesta tanto evitar la tentación? Existen cuatro factores, englobados en las llamadas “cuatro pes del marketing”. Son las siguientes: publicidad, producto, punto de venta y precio.

Esta mañana Inés Vila y Jorge Sánchez han preguntado a los oyentes de Wake UP! qué alimentos no pueden dejar de comer. Chocolate, snacks o comida rápida son los más habituales. Hoy entra en el Club de los 80 Juan, nos escucha desde Valencia y no puede resistirse a comer lacasitos. Bienvenido a la familia Wake UP!

Al igual que las drogas adictivas, los alimentos altamente sabrosos nos hacen sentirnos bien puesto que provocan producción de químicos en el cerebro como la dopamina. Al experimentar el placer asociado con el aumento de dopamina tras comer ciertos alimentos, rápidamente sentiremos la necesidad de comer de nuevo, creando la adicción.

Existen personas que confunden alimentos con otras adicciones como objetos o materiales peligrosos. Estas son algunas de las extrañas adicciones:

Comer papel higiénico. Kesha, una joven de 34 años y su extraña manía de comer papel higiénico.

Comer espuma de los cojines. La misma Adele tiene una tremenda adicción que es comer la espuma de los cojines o los sofás, obsesión que va asociada a momentos de ansiedad.

Comer tiza o yeso blanco. Christine, con 22 años, come tiza de una forma obsesiva.

Los famosos tampoco se libran de las adicciones alimentarias:

Cristiano Ronaldo es adicto al pescado. Elvis Presley lo era a la carne roja Louis Armstrong a los spaguetti

Según la revista time estos son los alimentos más adictivos:

En primer lugar está la pizza. Su alto contenido en grasas saturadas e hidratos de carbono generan dependencia. El segundo puesto es para el chocolate y se aconseja cambiarlo por el negro para diminuir los antojos. La patatas fritas son el tercer alimento más adictivo, por su alto contenido en sal generan una sensación agradable al instante y nunca terminan de saciar.

Los científicos creen que la adicción a los alimentos puede desempeñar un papel importante en la obesidad, pero las personas de peso normal también se pueden ver abocadas a la adicción a determinadas comidas.

Podéis escuchar el programa de hoy pinchando aquí:

Tema del día: a qué alimentos eres adicto

Desestructurador de noticias Wake UP!

El Saloncito de la fama

¿Quién dijo qué? Meet Loaf VS Ferrán Adrià