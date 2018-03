La historia real detrás que inspiró ‘Don’t Look Back In Anger’ de Oasis

No hay duda: Don’t Look Back In Anger es una de las canciones icónicas del britpop. El tema de los hermanos Gallagher se ha convertido en un clásico, y cobró una especial relevancia al convertirse en himno por la paz tras el atentado terrorista de mayo de 2017 en el Manchester Arena. Sin embargo, cuando la canción fue escrita, en 1995, nadie sabía que serviría para poner banda sonora a este trágico evento.

Lanzado el 19 de febrero de 1996, Don’t Look Back In Anger fue la quinta pista del álbum (What’s the Story) Morning Glory?. Evocando imágenes por todos conocidas de otras bandas de rock y la imagen de John Lennon y la icónica protesta en la cama de Yoko Ono, cuenta la historia de una mujer llamada Sally que recuerda su vida sin remordimientos:

“Y entonces Sally puede esperar, ella sabe que es demasiado tarde, ya que estamos caminando

Su alma se desliza, pero no mires hacia atrás con ira. Te escuché decir”

En una reciente entrevista, Noel Gallagher se ha abierto para contar algo más sobre los orígenes de este himno, que él llama su Hey Jude: “Comenzó como una canción de rebeldía en torno a esa mujer: ella está viendo metafóricamente el diario de su vida pasar, y está pensando, ‘¿Sabes qué? No me arrepiento”.

La influencia de The Stone Roses

¿Pero es Sally real o simplemente un producto de la imaginación de Gallagher? “Lo escribí después de salir de un club de striptease”, afirma la mitad de Oasis. Sin embargo, otros fans creen que fue la canción Sally Cinnamon de The Stone Roses la que realmente le dio a Gallagher la inspiración para su personaje.

En una entrevista previa, Gallagher afirma que Sally Cinnamon tuvo mucha influencia en su carrera. Hablando de estos rockeros de Manchester, reflexionó: “Cuando fui por primera vez a ver a The Roses, se vestían igual. Antes de las bengalas y todo eso. En aquellos tiempos nadie se mostraba genial, todos usaban pantalones de tubo y todo eso, pero eran exactamente igual que nosotros”

No importa que Sally fuera una stripper o simplemente Noel Gallagher la creara haciendo un homenaje a una de sus bandas favoritas, está claro que en 2018 la canción adquirió un significado completamente nuevo. El cantante de Holy Mountain lo tiene claro: “Entonces, comienza como una canción sobre lo que uno no se arrepiente, y luego terminó como este himno de desafío por no ser arrastrado al nivel de los terroristas. Cuando veo a adolescentes en la multitud, que ni siquiera habían nacido cuando Oasis se separó, mucho menos cuando estábamos juntos, eso me hace pensar ‘Wow, hicimos algo que fue especial y atemporal, que las generaciones han llegado después y todavía lo viven”.